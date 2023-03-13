Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Кремль в настоящее время не видит никаких предпосылок для того, чтобы ситуация на Украине перешла в мирное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Также Песков не согласился с экс-главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, который полагает, что Западу необходимо задуматься о мирном процессе на Украине и создать контактную группу.

"Нет, мы так не думаем", — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, считают ли в Москве верными эти предложения Ишингера для стран Запада.