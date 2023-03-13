Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло
Кремль в настоящее время не видит никаких предпосылок для того, чтобы ситуация на Украине перешла в мирное русло. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Также Песков не согласился с экс-главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, который полагает, что Западу необходимо задуматься о мирном процессе на Украине и создать контактную группу.
"Нет, мы так не думаем", — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, считают ли в Москве верными эти предложения Ишингера для стран Запада.
Напомним, ранее экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад "запустить мирный процесс" для Украины, включающий создание контактной группы. По замыслу немецкого дипломата, в неё должны быть включены такие страны, как США, Германия, Франция и Великобритания.
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