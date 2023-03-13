В Госдуме назвали удобным для россиян включение IKEA в списки для параллельного импорта
Минпромторг открывает окно возможностей для привычных российскому потребителю марок. Так, депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал новость о том, что министерство включило IKEA в перечень товаров для параллельного импорта.
"Главная цель — удобство людей. Время менее жёсткой конкуренции для нашего бизнеса пока продолжается, но то, что ему скоро вновь придётся соперничать за потребителя с крупнейшими мировыми брендами, вызывает мало сомнений. В итоге конкуренция не даëт расслабляться ни нашим бизнесменам, ни заграничным", — сказал парламентарий в беседе с Лайфом.
По мнению депутата, главное в этой ситуации то, что покупатели остаются в выигрыше. У них есть возможность не отказываться от привычных товаров, а также оценить отечественных производителей в тех же категориях.
Ранее Лайф писал о том, что продукция IKEA, а также американских производителей игрушек и детских товаров Hasbro, Logitech и Mattel включена в перечень поставок в Россию по параллельному импорту.
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