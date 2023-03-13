В канализации Нью-Йорка нашли переносчиков коронавируса

Некоторые крысы, живущие в канализации Нью-Йорка, оказались заражены коронавирусом. К такому выводу пришли американские микробиологи, пишет Time. По данным учёных, у этих животных нет иммунитета к ковиду.

"В целом, наша работа в этой области показывает, что животные могут играть роль в пандемиях, которые затрагивают людей, и важно, чтобы мы продолжали углублять наше понимание, чтобы мы могли защитить здоровье как людей, так и животных", — заявил один из авторов исследования Генри Ван.

Чтобы проверить крыс, учёные установили ловушки в канализационных системах города, а после обследовали пойманных животных в лаборатории. Примерно у 16% грызунов тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Специалисты указали, что их исследование говорит о необходимости продолжать мониторинг популяции крыс в городе и оценивать риски. Они хотят выяснить вероятность передачи вируса от грызунов из канализации людям. Также учёные планируют узнать, есть ли генетическая связь между ковидом у крыс и CoViD-19 на первых стадиях пандемии.