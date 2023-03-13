Украинский язык сделают необязательным к изучению в школах Запорожской области
Изучение украинского языка в школах Запорожской области не будет обязательным с 1 сентября
В школах Запорожской области с 1 сентября отменят обязательное изучение украинского языка. Об этом заявила министр образования и науки региона Елена Шапурова.
"В этом учебном году украинский язык обязателен для всех, все учат его в количестве трёх часов в неделю. С 1 сентября [2022 года] он был внесён [в программу] в качестве родного языка, а теперь, после референдума, согласно законам Российской Федерации, каждый человек может выбрать, какой язык он будет изучать в качестве родного", — отметила она.
Шапурова добавила, что с 1 сентября украинский язык будет изучаться только по желанию родителей. По её словам, некоторые дети хотят выбрать в качестве родного языка русский, у таких учеников уроков украинского не будет.
Ранее Лайф писал, что Минпросвещения поддержало идею ввести значки в качестве элемента школьной формы. Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Корнеев.
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