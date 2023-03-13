Украинский язык сделают необязательным к изучению в школах Запорожской области

"В этом учебном году украинский язык обязателен для всех, все учат его в количестве трёх часов в неделю. С 1 сентября [2022 года] он был внесён [в программу] в качестве родного языка, а теперь, после референдума, согласно законам Российской Федерации, каждый человек может выбрать, какой язык он будет изучать в качестве родного", — отметила она.