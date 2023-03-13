Флористы рассказали, как продлить жизнь подаренным на 8 Марта тюльпанам

Одним из символов Международного женского дня являются тюльпаны и другие цветы, которые активно дарят россиянкам. Несмотря на то, что праздник остался позади, на окнах многих квартир ещё можно встретить цветущие растения. О том, как сделать так, чтобы подаренные тюльпаны простояли как можно дольше, флористы компании FLOWER SERVICE рассказали изданию "Вести Подмосковья".

"Для того чтобы они стояли дольше, рекомендуется соблюдать следующие правила: делать ровный срез ±2 сантиметра, наливать воду так, чтобы она покрывала стебель до 5 сантиметров, а ещё следить за её уровнем и температурой (не выше 4°С)", — отметили специалисты.

Кроме этого, специалисты рекомендуют для обеззараживания воды добавлять в вазу с цветами пару таблеток активированного угля и одну таблетку аспирина. При этом, не стоит ставить тюльпаны на солнечный свет или близко к батарее. Сохранять свежий вид тюльпанов поможет веточка туи или кипариса, а вот ставить их в одну вазу с другими цветами специалисты не советуют.