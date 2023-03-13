Российские военные ликвидировали свыше 60 украинских солдат на Купянском направлении

Российская группировка "Запад" поразила подразделения ВСУ на Купянском направлении, за сутки ликвидировано свыше 60 украинских военных и два автомобиля. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнём артиллерии западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики", — отметил он.

Конашенков добавил, что до 60 украинских военных уничтожено также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. На этих участках оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника вблизи населённых пунктов Угледар в ДНР, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области. В результате была уничтожена и техника противника: два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.