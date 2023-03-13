ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 марта 2023, 11:36

Российские военные ликвидировали свыше 60 украинских солдат на Купянском направлении

Российская группировка "Запад" поразила подразделения ВСУ на Купянском направлении, за сутки ликвидировано свыше 60 украинских военных и два автомобиля. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнём артиллерии западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Масютовка, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка и Розовка Луганской Народной Республики", — отметил он.

Конашенков добавил, что до 60 украинских военных уничтожено также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. На этих участках оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника вблизи населённых пунктов Угледар в ДНР, Полтавка, Гуляйполе и Щербаки Запорожской области. В результате была уничтожена и техника противника: два пикапа, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Путин в разговоре с Кадыровым похвалил чеченских бойцов в зоне СВО
Путин в разговоре с Кадыровым похвалил чеченских бойцов в зоне СВО

Ранее Лайф писал, что ВС РФ за сутки уничтожили до 190 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, российские военные оставили украинских солдат на этом участке без трёх танков.

BannerImage

VK / Минобороны России

Никита Осипов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar