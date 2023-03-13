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13 марта, 12:56

В Таиланде отреагировали на слухи о "русской мафии"

В Таиланде заявили, что организованной российской преступности в стране нет

Несмотря на резкий рост числа туристов из РФ, организованной российской преступности в Таиланде нет. Об этом сообщил заместитель главы иммиграционного бюро страны Пхантхана Нутчанат.

"Несмотря на приток, нет никаких признаков того, что российские криминальные деятели проникли в государство. Большинство правовых вопросов, связанных с российскими гражданами в Таиланде, — незначительные правонарушения, например нарушение правил дорожного движения", — приводит Bangkok Post его слова.

По словам Нутчаната, в Пхукете, Самуи и Паттайе нет граждан РФ, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности Таиланда. По данным СМИ, большинство россиян, которые приезжают в страну, — состоятельные отдыхающие.

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Ранее Лайф писал, что в Таиланде хозяин-ирландец обложил матом и выгнал российских туристов из паба. Прибывшие по вызову полицейские лишь развели руками.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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