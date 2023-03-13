В Таиланде отреагировали на слухи о "русской мафии"

Несмотря на резкий рост числа туристов из РФ, организованной российской преступности в Таиланде нет. Об этом сообщил заместитель главы иммиграционного бюро страны Пхантхана Нутчанат.

"Несмотря на приток, нет никаких признаков того, что российские криминальные деятели проникли в государство. Большинство правовых вопросов, связанных с российскими гражданами в Таиланде, — незначительные правонарушения, например нарушение правил дорожного движения", — приводит Bangkok Post его слова.

По словам Нутчаната, в Пхукете, Самуи и Паттайе нет граждан РФ, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности Таиланда. По данным СМИ, большинство россиян, которые приезжают в страну, — состоятельные отдыхающие.