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13 марта, 12:47

ВСУ сменили командующего группировкой "Север"

Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой ВСУ "Север"

<p>Обложка © t.me / ministry of defense ua</p>

Обложка © t.me / ministry of defense ua

Командующим группировкой "Север" Вооружённых сил Украины (ВСУ) назначен бригадный генерал Дмитрий Красильников. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.

"Командующим ОК (оперативным командованием. — Прим. Лайфа) "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников", — говорится в публикации.

Предыдущий командующий группировкой "Север" — генерал-майор Виктор Николюк — будет заниматься подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ.

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Артур Белкин
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