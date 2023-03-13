ВСУ сменили командующего группировкой "Север"
Бригадный генерал Дмитрий Красильников назначен командующим группировкой ВСУ "Север"
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Командующим группировкой "Север" Вооружённых сил Украины (ВСУ) назначен бригадный генерал Дмитрий Красильников. Об этом говорится в сообщении Минобороны страны.
"Командующим ОК (оперативным командованием. — Прим. Лайфа) "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников", — говорится в публикации.
Предыдущий командующий группировкой "Север" — генерал-майор Виктор Николюк — будет заниматься подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ.
Ранее командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский рассказал о печальном положении украинских военных в Артёмовске (Бахмут).