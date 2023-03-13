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13 марта, 13:02

Названы самые негостеприимные страны мира, и среди них есть соседи России

Passport Index: КНДР, Туркменистан и Афганистан стали самыми негостеприимными странами мира

Самыми негостеприимными странами мира в 2023 году по версии Welcoming Countries Rank стали КНДР, Туркменистан и Афганистан. Об этом сообщает Passport Index.

Основанием для составления рейтинга стало количество стран, граждане которых могут въехать в эти государства без виз. Так, попасть в КНДР, Афганистан и Туркменистан не удастся без специального разрешения, будучи жителем любой другой страны. Следом идут Бутан и Ливия, куда без виз могут попасть путешественники из трёх стран. Замыкает тройку "лидеров" антирейтинга Эритрея, куда приехать без разрешения можно гражданам четырёх стран. Добавим, что в топ также вошли Экваториальная Гвинея, Алжир, Судан, Камерун, Мьянма, Йемен, Сирия, Либерия, Науру, Конго и Чад.

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Ранее губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдачу виз по прибытии для туристов из России и с Украины из-за нарушений визового режима.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STRINGER

Артур Белкин
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