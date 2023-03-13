Названы самые негостеприимные страны мира, и среди них есть соседи России

Основанием для составления рейтинга стало количество стран, граждане которых могут въехать в эти государства без виз. Так, попасть в КНДР, Афганистан и Туркменистан не удастся без специального разрешения, будучи жителем любой другой страны. Следом идут Бутан и Ливия, куда без виз могут попасть путешественники из трёх стран. Замыкает тройку "лидеров" антирейтинга Эритрея, куда приехать без разрешения можно гражданам четырёх стран. Добавим, что в топ также вошли Экваториальная Гвинея, Алжир, Судан, Камерун, Мьянма, Йемен, Сирия, Либерия, Науру, Конго и Чад.