В Северной Осетии отметили рост числа въезжающих из Грузии через Верхний Ларс
Вице-премьер Северной Осетии Томаев: За неделю из Грузии въехало более 14 тысяч человек
Свыше 14 тысяч человек за неделю въехали в Россию из Грузии через пункт пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии. Об этом сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.
"За прошедшую неделю через МАПП Верхний Ларс госграницу в обоих направлениях пересекли... 26 580 человек. Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию РФ, — 14 072 человека", — сообщил Томаев на совещании в правительстве республики.
Вице-премьер добавил, что в обоих направлениях границу республики пересекли 11 380 автомобилей.
Напомним, ранее Лайф публиковал видео длинной пробки на выезде из Грузии в Россию. Некоторые связывали её образование с закрытием КПП из-за снегопада, а другие — с наплывом людей в связи с беспорядками в Грузии.
ТАСС / AP