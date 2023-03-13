В Северной Осетии отметили рост числа въезжающих из Грузии через Верхний Ларс

Свыше 14 тысяч человек за неделю въехали в Россию из Грузии через пункт пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии. Об этом сообщил вице-премьер республики Ирбек Томаев.

"За прошедшую неделю через МАПП Верхний Ларс госграницу в обоих направлениях пересекли... 26 580 человек. Необходимо отметить, что увеличилось количество лиц, въезжающих на территорию РФ, — 14 072 человека", — сообщил Томаев на совещании в правительстве республики.

Вице-премьер добавил, что в обоих направлениях границу республики пересекли 11 380 автомобилей.