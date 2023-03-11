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10 марта, 22:11

Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим из-за событий в Грузии

Президент Абхазии Бжания поручил перевести силовые службы на усиленный режим из-за Грузии

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы из-за ситуации в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Глава государства в пятницу провёл рабочее совещание с начальником Государственной службы охраны Дмитрием Дбаром и председателем Службы государственной безопасности Робертом Киутом", говорится в заявлении.

Как уточнил Бжания, в компетенции силовиков находится широкий круг вопросов, связанных с надёжной защитой республики от внутренних и внешних угроз.

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Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах. Тем не менее 7 марта депутаты всё-таки приняли документ в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие даже попытались прорваться в Парламент Грузии, но их оттеснили и разогнали. После двух суток беспорядков правящая партия страны отозвала из парламента законопроект об иноагентах. В пятницу, 10 марта, Парламент Грузии проголосовал против закона об иноагентах.

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Президент Республики Абхазия

Юлия Коновалова
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