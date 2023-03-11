Силовые структуры Абхазии переведены на усиленный режим из-за событий в Грузии

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личные составы силовых структур на усиленный режим работы из-за ситуации в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"Глава государства в пятницу провёл рабочее совещание с начальником Государственной службы охраны Дмитрием Дбаром и председателем Службы государственной безопасности Робертом Киутом", говорится в заявлении.