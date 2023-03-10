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10 марта, 10:02

В Кремле допустили риск провокаций против Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии

Песков: Риски провокаций в сторону Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии есть

На фоне протестов в Грузии есть риск провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Риски провокаций, безусловно, есть", — сказал Песков в беседе с журналистами.

Песков: "Чья-то видимая рука" пытается добавить к протестам в Грузии антироссийские элементы

Песков: "Чья-то видимая рука" пытается добавить к протестам в Грузии антироссийские элементы

Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах. Тем не менее 7 марта депутаты всё-таки приняли документ в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие даже попытались прорваться в Парламент Грузии, но их оттеснили и разогнали. После двух суток беспорядков правящая партия страны отозвала из парламента законопроект об иноагентах. Сегодня Парламент Грузии проголосовал против закона об иноагентах.

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ТАСС / Александр Патрин

Александр Юнашев
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