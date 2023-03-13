Shaman объяснил критику Собчак в свой адрес: Банально влюбилась

Певец Shaman (Ярослав Дронов) объяснил, почему журналистка Ксения Собчак несколько раз упоминала его в публичном пространстве. По мнению артиста, телеведущая раскритиковала его из-за личных причин. Ранее Shaman и Собчак обменялись несколькими репликами в адрес друг друга.

"Во-первых, она девушка, невежливо не отреагировать. Во-вторых, Ксения Анатольевна посвятила мне постов десять или 15. У меня реально такое ощущение, что она... банально влюбилась", — сказал Дронов в интервью ТАСС.