Shaman объяснил критику Собчак в свой адрес: Банально влюбилась
Shaman объяснил критику Собчак в свой адрес влюблённостью журналистки
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) объяснил, почему журналистка Ксения Собчак несколько раз упоминала его в публичном пространстве. По мнению артиста, телеведущая раскритиковала его из-за личных причин. Ранее Shaman и Собчак обменялись несколькими репликами в адрес друг друга.
"Во-первых, она девушка, невежливо не отреагировать. Во-вторых, Ксения Анатольевна посвятила мне постов десять или 15. У меня реально такое ощущение, что она... банально влюбилась", — сказал Дронов в интервью ТАСС.
Ранее Shaman откровенно рассказал, что произошло с его дредами и где они сейчас. Певец отметил, что новый, 2023 год стал хорошим поводом для этих перемен, и сравнил причёску с одеждой: нельзя всё время ходить в одном и том же.