Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 14:10

Незаконные работы застройщика стали причиной остановки движения поездов БКЛ в Москве

СК завёл дело после сбоя на Большой кольцевой линии метро в Москве

<p>Незаконные работы строителей, из-за которых произошёл коллапс на БКЛ. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/1692" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Незаконные работы строителей, из-за которых произошёл коллапс на БКЛ. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Следственный комитет России завёл уголовное дело после приостановки движения между станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Мичуринский проспект" и "Аминьевская", сообщается в телеграм-канале ведомства.

Кадры со стройки, из-за которой произошёл коллапс на БКЛ. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Следователями столичного СКР возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро", — говорится в сообщении.

Следователи считают, что рабочие частной строительной компании неправильно провели земляные работы, поэтому тоннель потёк. С этой версией согласны и в прокуратуре. Там пояснили, что 13 марта на улице Лобачевского проводились бурильные работы над тоннелем, в результате рабочие пробурили дыру, через которую в подземку просочились глина, песок и вода. По данным Дептранса Москвы, эти работы с метрополитеном никто не согласовывал. Из-за случившегося движение поездов по внутренней стороне БКЛ было остановлено на участке от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская".

В настоящее время правоохранители устанавливают детали инцидента, а также проверяют документацию и договоры по финансово-хозяйственной деятельности.

Стало известно, кто обеспечил самую высокую скорость мобильного интернета на БКЛ

Стало известно, кто обеспечил самую высокую скорость мобильного интернета на БКЛ

Напомним, 1 марта президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин запустили БКЛ московского метро. В эксплуатацию были введены последние девять станций БКЛ: "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

Наталья Исакова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров