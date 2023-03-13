Незаконные работы застройщика стали причиной остановки движения поездов БКЛ в Москве

Следственный комитет России завёл уголовное дело после приостановки движения между станциями Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Мичуринский проспект" и "Аминьевская", сообщается в телеграм-канале ведомства.

Кадры со стройки, из-за которой произошёл коллапс на БКЛ. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Следователями столичного СКР возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) по забору грунта, проводимых на западе Москвы, которые привели к приостановке движения поездов на участке БКЛ метро", — говорится в сообщении.

Следователи считают, что рабочие частной строительной компании неправильно провели земляные работы, поэтому тоннель потёк. С этой версией согласны и в прокуратуре. Там пояснили, что 13 марта на улице Лобачевского проводились бурильные работы над тоннелем, в результате рабочие пробурили дыру, через которую в подземку просочились глина, песок и вода. По данным Дептранса Москвы, эти работы с метрополитеном никто не согласовывал. Из-за случившегося движение поездов по внутренней стороне БКЛ было остановлено на участке от станции "Новаторская" до станции "Аминьевская".

В настоящее время правоохранители устанавливают детали инцидента, а также проверяют документацию и договоры по финансово-хозяйственной деятельности.