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13 марта, 14:23

Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию, которая касается помощи развивающимся странам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новой редакции указывается, что одним из принципов государственной политики РФ является "отказ от навязывания политических условий оказания помощи" и уважение права стран, принимающих помощь, самостоятельно выбирать модель своего социально-экономического развития. Кроме того, из списка принципов пропал пункт о направленности на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений.

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Ранее Лайф рассказывал, что обновлённая концепция внешней политики в настоящее время находится на рассмотрении президента РФ Владимира Путина.

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kremlin.ru

Артур Белкин
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