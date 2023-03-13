Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию, которая касается помощи развивающимся странам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новой редакции указывается, что одним из принципов государственной политики РФ является "отказ от навязывания политических условий оказания помощи" и уважение права стран, принимающих помощь, самостоятельно выбирать модель своего социально-экономического развития. Кроме того, из списка принципов пропал пункт о направленности на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений.