Шойгу: Отношения России и Китая стали опорой глобальной мировой стабильности

При нарастающей геополитической напряжённости в мире двусторонние отношения России и Китая стали опорой глобальной стабильности. Так считает министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом он написал в телеграмме генерал-полковнику Чжан Юсю в связи с переназначением на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР.

"Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряжённости в мире", — сказано в послании.