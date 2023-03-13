Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 марта, 14:38

Шойгу: Отношения России и Китая стали опорой глобальной мировой стабильности

При нарастающей геополитической напряжённости в мире двусторонние отношения России и Китая стали опорой глобальной стабильности. Так считает министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом он написал в телеграмме генерал-полковнику Чжан Юсю в связи с переназначением на должность заместителя председателя Центрального военного совета КНР.

"Двусторонние отношения между нашими странами сегодня вышли на новый, беспрецедентно высокий уровень и стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряжённости в мире", — сказано в послании.

Названы сроки визита Си Цзиньпина в Москву

Названы сроки визита Си Цзиньпина в Москву

Ранее Лайф рассказывал о том, что Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) утвердило главой Минобороны КНР 65-летнего генерала Ли Шанфу. Он находится под санкциями США из-за военного сотрудничества с Россией.

Обложка ©

Kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Китай
  • Сергей Шойгу
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров