Футболка "Спартака", вызвавшая скандал, не спасла теннисистку Потапову от вылета с турнира в США

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Игра завершилась в пользу американки Джессики Пегули.

Потапова потерпела поражение со счётом 6:3, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Кроме того, на матч Потапова вышла в футболке московского "Спартака", что вызвало огромные споры в соцсетях. Например, испанский журналист Карлос Наварро назвал такой поступок провокацией.

"Спустя несколько дней после того, как Уимблдон решил вернуть россиян, эта картина выглядит... мягко говоря, провокационной", — написал он в "Твиттере".

Такую точку зрения он объяснил тем, что россиянам и белорусам запрещено демонстрировать символы, которые восхваляют их страну. Другие пользователи Сети посчитали необходимым выгнать Потапову с соревнований.