Футболка "Спартака", вызвавшая скандал, не спасла теннисистку Потапову от вылета с турнира в США
Теннисистка Потапова проиграла американке Пегуле в третьем круге WTA 1000 в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла в третьем круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Игра завершилась в пользу американки Джессики Пегули.
Потапова потерпела поражение со счётом 6:3, 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут. Кроме того, на матч Потапова вышла в футболке московского "Спартака", что вызвало огромные споры в соцсетях. Например, испанский журналист Карлос Наварро назвал такой поступок провокацией.
"Спустя несколько дней после того, как Уимблдон решил вернуть россиян, эта картина выглядит... мягко говоря, провокационной", — написал он в "Твиттере".
Такую точку зрения он объяснил тем, что россиянам и белорусам запрещено демонстрировать символы, которые восхваляют их страну. Другие пользователи Сети посчитали необходимым выгнать Потапову с соревнований.
Ранее украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась играть с белоруской Соболенко из-за панической атаки. Это произошло в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / anapotapovaa