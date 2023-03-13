Политолог объяснил, что на самом деле стоит за вручением "Оскара" фильму "Навальный"

"Фильм говно, в общем, и все это понимают прекрасно. Кто смотрел — все плюются. Это работа на собственную аудиторию. Им важно это зафиксировать в своём поле, а что мы тут видим и что для нас очевидно или не так очевидно — им всё равно. То есть это (фильм. — Прим. Лайфа) своего рода отчёт о потраченном времени. Другое дело, мне хотелось бы узнать, как сам носитель этого бренда к этому всему относится, но, наверное, мы не узнаем. В то время как он отбывает наказание, они на его имени устраивают фестиваль и бизнес", — резюмировал политолог.