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13 марта, 15:25

Политолог объяснил, что на самом деле стоит за вручением "Оскара" фильму "Навальный"

Политолог Мартынов назвал фильм "Навальный" отчётом Запада о потраченном времени

Кинолента "Навальный" канадского режиссёра Дэниела Роэра, в котором рассказывается о жизни оппозиционного блогера Алексея Навального, получила "Оскара" в номинации "Лучший документальный фильм" не просто так: за этим стоит долгая и, как кажется Западу, успешная игра против России. Таким мнением с Лайфом поделился директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Эксперт напомнил, что осуждённый в РФ блогер, по сути, является уже неким антироссийским брендом, созданным для западной аудитории "по мотивам жизни дважды мошенника". На образ российского оппозиционера было потрачено немало денег и усилий. Соответственно, фильм является фиксированием, как кажется Западу, успешного медийного проекта.

"Фильм говно, в общем, и все это понимают прекрасно. Кто смотрел — все плюются. Это работа на собственную аудиторию. Им важно это зафиксировать в своём поле, а что мы тут видим и что для нас очевидно или не так очевидно — им всё равно. То есть это (фильм. — Прим. Лайфа) своего рода отчёт о потраченном времени. Другое дело, мне хотелось бы узнать, как сам носитель этого бренда к этому всему относится, но, наверное, мы не узнаем. В то время как он отбывает наказание, они на его имени устраивают фестиваль и бизнес", — резюмировал политолог.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел отмеченный "Оскаром" фильм "Навальный", однако предположил, что внимание Голливуда к этой персоне может являться элементом политизации.

Обложка ©

Freepik / patrickdaxenbichler

Ольга Годуненко
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