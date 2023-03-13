Путин во вторник совершит рабочую поездку в Бурятию

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 марта, совершит рабочую поездку в Бурятию, где проведёт совещание о развитии дальневосточных городов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод — один из основных производителей вертолётной техники в России и ключевое предприятие столицы региона.

"Здесь же в режиме видеоконференции Путин проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов", — сказали в пресс-службе.