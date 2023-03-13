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13 марта, 15:29

Путин во вторник совершит рабочую поездку в Бурятию

Президент России Владимир Путин во вторник, 14 марта, совершит рабочую поездку в Бурятию, где проведёт совещание о развитии дальневосточных городов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод — один из основных производителей вертолётной техники в России и ключевое предприятие столицы региона.

"Здесь же в режиме видеоконференции Путин проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов", — сказали в пресс-службе.

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Ранее стал известен график президента на текущую неделю. Помимо поездки в Бурятию глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выступит на коллегии Генпрокуратуры, а также поучаствует в других мероприятиях.

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Kremlin.ru

Никита Никонов
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