Путин во вторник совершит рабочую поездку в Бурятию
Президент России Владимир Путин во вторник, 14 марта, совершит рабочую поездку в Бурятию, где проведёт совещание о развитии дальневосточных городов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Также глава государства посетит Улан-Удэнский авиационный завод — один из основных производителей вертолётной техники в России и ключевое предприятие столицы региона.
"Здесь же в режиме видеоконференции Путин проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов", — сказали в пресс-службе.
Ранее стал известен график президента на текущую неделю. Помимо поездки в Бурятию глава государства примет участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), выступит на коллегии Генпрокуратуры, а также поучаствует в других мероприятиях.
Kremlin.ru