Полиция разыскивает автора телеграм-канала, угрожающего взорвать "Москву-Сити" к 15 марта

Столичные правоохранители разыскивают автора анонимного телеграм-канала, который угрожает к 15 марта взорвать "Москву-Сити". Об этом сообщает SHOT.

Администратор канала выкладывает фотографии оружия и подробно рассказывает о том, как планирует совершить преступление. В частности, он отмечает, что занимается зарядкой и уже может "быстро работать руками и ногами", а также просыпается по режиму. Кроме того, автор признаётся, что в последние пару дней чувствует себя не человеком, а "повелителем мира".

Скриншоты из телеграм-канала, автор которого угрожает взорвать "Москву-Сити". Фото © SHOT

По данным SHOT, в полицию с жалобами обратился житель столицы. Он рассказал, что его девушка получила ссылку на канал от своей подруги, которая, в свою очередь, узнала о подозрительном ресурсе от молодого человека, с которым она общается в приложении для знакомств. Насколько серьёзны намерения автора и кто стоит за угрозами теракта, сейчас выясняет полиция.