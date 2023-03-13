Момент падения купола минарета мечети "Ар-Рахим" в Уфе попал на видео

В Уфе упал купол минарета строящейся мечети "Ар-Рахим". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. Предварительно, это произошло из-за порывистого ветра.

Момент падения купола минарета мечети в Уфе. Видео © VK / Калейдоскоп

Момент падения снял видеорегистратор в машине одного из очевидцев. Судя по кадрам, купол рухнул рядом с мечетью, задев строительные леса.

"На место выехали сотрудники Управления гражданской защиты города Уфы и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, пострадавших нет", — указали в ведомстве.

Последствия падения купола минарета мечети в Уфе. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

В результате инцидента оказались повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров. Точную причину произошедшего в ведомстве пока не называют.



