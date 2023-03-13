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13 марта, 15:41

Момент падения купола минарета мечети "Ар-Рахим" в Уфе попал на видео

В Уфе из-за сильного ветра рухнул купол минарета строящейся мечети "Ар-Рахим"

В Уфе упал купол минарета строящейся мечети "Ар-Рахим". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан. Предварительно, это произошло из-за порывистого ветра.

Момент падения купола минарета мечети в Уфе. Видео © VK / Калейдоскоп

Момент падения снял видеорегистратор в машине одного из очевидцев. Судя по кадрам, купол рухнул рядом с мечетью, задев строительные леса.

"На место выехали сотрудники Управления гражданской защиты города Уфы и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, пострадавших нет", — указали в ведомстве.

Последствия падения купола минарета мечети в Уфе. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

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В результате инцидента оказались повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров. Точную причину произошедшего в ведомстве пока не называют.

  • В Уфе упал купол мечети. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    В Уфе упал купол мечети. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
  • В Уфе упал купол мечети. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан
    В Уфе упал купол мечети. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

В Уфе упал купол мечети. Фото © Telegram / МЧС Башкортостан

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Ранее Лайф писал о том, что в Гусь-Хрустальном из-за тяжести снега рухнула крыша на веранде одного из местных детских садов. Прокуратура начала проверку.

Обложка ©

VK / Калейдоскоп

Илья Суриков
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