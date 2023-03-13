В Госдуме заявили, что весенний и осенний призывы в этом году пройдут по прежним правилам

В 2023 году весенний и осенний призывы в армию пройдут по прежним правилам, несмотря на законопроект о повышении призывного возраста до 21 года. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий выразил надежду, что законопроект примут в весеннюю сессию Госдумы. По его словам, ещё при разработке изменений было решено, что весенний призыв 2023 года не изменится.

"Сейчас мы вместе с коллегами из Минобороны пришли к выводу, что лучше всего, чтобы он вступил в силу именно с 1 января 2024 года. В этом году призыв пройдёт по прежним правилам", — сказал Картаполов в беседе с ТАСС.

Он добавил, что этот год нужен для уточнения комиссариатами состава призывного ресурса, списков и сверки данных.