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13 марта, 16:13

В Госдуме заявили, что весенний и осенний призывы в этом году пройдут по прежним правилам

В 2023 году весенний и осенний призывы в армию пройдут по прежним правилам, несмотря на законопроект о повышении призывного возраста до 21 года. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий выразил надежду, что законопроект примут в весеннюю сессию Госдумы. По его словам, ещё при разработке изменений было решено, что весенний призыв 2023 года не изменится.

"Сейчас мы вместе с коллегами из Минобороны пришли к выводу, что лучше всего, чтобы он вступил в силу именно с 1 января 2024 года. В этом году призыв пройдёт по прежним правилам", — сказал Картаполов в беседе с ТАСС.

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста

Он добавил, что этот год нужен для уточнения комиссариатами состава призывного ресурса, списков и сверки данных.

Ранее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что повышение призывного возраста с 18–27 до 21–30 лет в России направлено на качественное развитие армии.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Илья Суриков
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