США потратят на закупку вооружений самую крупную в истории сумму
Белый дом по просьбе Пентагона предусмотрел на закупку вооружений в 2024 году рекордные $170 млрд
Власти США планируют потратить на закупку вооружений в 2024 году рекордные 170 миллиардов долларов. Такая сумма фигурирует в проекте бюджета на военные нужды, сообщает РИА "Новости".
В частности, Пентагон запросил у Белого дома 30,6 миллиарда долларов на закупку одних лишь боеприпасов. Эта сумма на 5,8 миллиарда выше, чем было предусмотрено в прошлом году.
Ранее Лайф писал, что администрация президента США Джо Байдена запросила в проекте бюджета на 2024 год более шести миллиардов долларов на поддержку Украины, союзников по НАТО и других стран – партнёров Вашингтона в Европе.
Shutterstock