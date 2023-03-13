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13 марта, 16:15

США потратят на закупку вооружений самую крупную в истории сумму

Белый дом по просьбе Пентагона предусмотрел на закупку вооружений в 2024 году рекордные $170 млрд

Власти США планируют потратить на закупку вооружений в 2024 году рекордные 170 миллиардов долларов. Такая сумма фигурирует в проекте бюджета на военные нужды, сообщает РИА "Новости".

В частности, Пентагон запросил у Белого дома 30,6 миллиарда долларов на закупку одних лишь боеприпасов. Эта сумма на 5,8 миллиарда выше, чем было предусмотрено в прошлом году.

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Ранее Лайф писал, что администрация президента США Джо Байдена запросила в проекте бюджета на 2024 год более шести миллиардов долларов на поддержку Украины, союзников по НАТО и других стран – партнёров Вашингтона в Европе.

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Марина Калегина
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