США потратят на закупку вооружений самую крупную в истории сумму

Власти США планируют потратить на закупку вооружений в 2024 году рекордные 170 миллиардов долларов. Такая сумма фигурирует в проекте бюджета на военные нужды, сообщает РИА "Новости".

В частности, Пентагон запросил у Белого дома 30,6 миллиарда долларов на закупку одних лишь боеприпасов. Эта сумма на 5,8 миллиарда выше, чем было предусмотрено в прошлом году.