Playboy возобновит работу в электронном формате в виде аналога OnlyFans

Эротический журнал для мужчин Playboy, который закрылся в 2020 году, перезапустится и возобновит работу в новом формате — теперь это будет платформа, аналогичная сервису OnlyFans. Об этом говорится в публикации New York Post.

По данным СМИ, ресурс объединит творческих людей — они станут размещать материалы интимного характера, которые будут доступны подписчикам Playboy. Авторы позволят всем заинтересованным наблюдать за своей жизнью и будут появляться на обложке обновлённого журнала.

Так, первый номер цифрового Playboy украсила модель Аманда Серни, которая заработала свыше миллиона долларов на бета-версии платформы под названием Centerfold. Она была запущена в декабре 2021 года и представлена как место творческой свободы и сексуального позитива.