Эксперт объяснил, как маркировка БАДов отразится на покупателях

Закон о маркировке, по всей видимости, добрался до биологически активных добавок к пище. Как обещают в Минпромторге, с 1 октября 2023 года упаковки БАДов будут отмечены контрольно-идентификационным знаком. Как будет работать соответствующая процедура и, самое главное, как нововведение отразится на простых покупателях, в беседе с Лайфом рассказал эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Это решение достаточно давно ожидаемое, и, более того, проводился на протяжении нескольких лет эксперимент по маркировке данной товарной категории. В общем-то, этот эксперимент весной текущего года завершился, и, соответственно, ожидалось его внедрение уже на промышленной основе в эксплуатацию", — отметил специалист.

По его мнению, нововведение повлияет на рынок соответствующей товарной группы в двух плоскостях. Во-первых, на БАДы, вероятнее всего, повысится цена, поскольку затраты как на получение кодов маркировки, так и на оборудование, которое необходимо для прослеживания данной продукции, теперь лягут на плечи покупателей. Во-вторых, как считает наш собеседник, за маркировкой БАДов может последовать ещё и сокращение ассортимента биодобавок на отечественном рынке. Конечно, вряд ли это будут какие-то колоссальные потери, речь идёт о пяти-десяти процентах от общего ассортимента. Эксперт также напомнил, что БАДы — это ближайшие к лекарственным препаратам средства, поэтому путаницы и контрафакта здесь быть не должно. При этом, как отметил Беспалов, есть масса примеров, когда один и тот же продукт может быть зарегистрирован и как лекарственный препарат, и как биодобавка к пище. По его мнению, маркировка БАДов поможет разрешить эту недоработку.

"Маркируя только лекарственные препараты, понятно, что регуляторы не видят часть продукции, которая реализуется через тот же канал, тем же потребителям и зачастую теми же компаниями-производителями. И, конечно, вот эту недоработку, в общем-то, и пытаются в этом отношении закрыть, тем более здесь есть масса социальных нюансов, связанных с вращением на рынке некачественных БАДов и так далее", — резюмировал эксперт.