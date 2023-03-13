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13 марта, 18:57

Минобороны США запросило более 179 миллионов долларов на приобретение 28 РСЗО HIMARS

Минобороны США запросило у Конгресса США 179 230 000 долларов на приобретение 28 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом говорится в проекте бюджета на 2024 финансовый год.

Кроме того, требуется около 200 миллионов долларов на закупку 541 противотанкового комплекса Javelin, свыше 886 миллионов долларов на приобретение 5000 управляемых реактивных снарядов и более 10 миллионов долларов на получение примерно 366 ракет сокращённой дальности поражения MLRS.

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Ранее Лайф писал, что американские власти намерены потратить на закупку вооружения в 2024 году рекордные 170 миллиардов долларов. Именно такая сумма фигурирует в проекте бюджета на военные нужды.

Обложка ©

Getty Images / Alexandra R / Anadolu Agency

Никита Осипов
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