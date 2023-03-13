Москвичка попала в психбольницу, понюхав подаренный на улице пробник духов

В Москве 19-летняя девушка по имени Алина попала в психбольницу после того, как, согласно версии её семьи, понюхала на улице пробник духов. У неё начались галлюцинации, понадобилась госпитализация.

Потерпевшая Алина. Фото © LiFE

Как стало известно Лайфу, родители Алины пришли с заявлением в полицию. Там они рассказали, что дочь попала в больницу с отравлением неизвестным препаратом, который, предположительно, содержался в духах. По информации от девушки, пробник она получила из неизвестного. Передал духи он ей в автомобильной пробке, когда машины его и юной москвички оказались рядом. После того как подушилась, девушка якобы и попала в реанимацию.

Теперь семья потерпевшей просит проверить жидкость на наличие психотропных препаратов. В данный момент Алина находится в психиатрической клинической больнице № 1 и‌мени Н.А. Алексе‌ева.