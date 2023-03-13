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13 марта, 20:59

Польский министр явился на встречу с журналистами, спрятав пистолет за поясом

Генпрокурор Польши Зебро принёс на пресс-конференцию пистолет

Генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро принёс пистолет на пресс-конференцию, которая проходила на угледобывающей шахте "Белхатув". Журналисты не узнали бы об этом, если бы не ветреная погода.

Пистолет у главы Минюста Польши. Фото © Super Express

Пистолет у главы Минюста Польши. Фото © Super Express

"Казус случился после конференции. Когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака и все увидели пистолет за поясом брюк", — пишет издание Super Express.

В ответ на просьбу объясниться, Зебро заявил, что стреляет в тире в выходные, а оставить пистолет в автомобиле не имел права по закону. Генпрокурор поспешил всех заверить, что обладает разрешением на ношение оружия, и посоветовал всем присутствующим стрелять, так как это "хорошо расслабляет".

Ситуацию прокомментировал и экс-глава МИД страны Радослав Сикорский, в шутку спросивший, с какой целью был вооружён Зебро — оборонительной или для вершения правосудия.

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Обложка ©

ТАСС / Tomasz Gzell

Анатолий Симоненко
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