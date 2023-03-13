Захарова ответила на призыв сербского министра ввести санкции против России

Введение Сербией санкций против России под давлением США не прекратит давления со стороны Вашингтона на Белград. Наоборот, оно только усилится. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала призыв министра экономики Сербии Раде Басты присоединиться к санкциям Запада против России.

"Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?" — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что "Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и её народ". Как добавила дипломат, дело не только в исторической правде, но и в очевидных последствиях подобных действий со стороны Сербии под давлением Вашингтона.

"С введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится", — резюмировала Захарова.