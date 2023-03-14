Bloomberg: ЕС зашёл в тупик по вопросу о поставке снарядов Украине

В вопросе о поставках Украине боеприпасов натовского образца Евросоюз зашёл в тупик. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС... застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибра 155 миллиметров, которые ему нужны в этом году", — пишет агентство.

В публикации говорится, что боеприпасы, которые Украина хочет получить, производят в 11 странах Североатлантического альянса. Однако есть сложности с наращиванием объёмов их выпуска в ближайшее время. Кроме того, неизвестно, сколько снарядов Евросоюз может передать Украине из своих запасов.