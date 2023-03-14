Bloomberg: ЕС зашёл в тупик по вопросу о поставке снарядов Украине
В вопросе о поставках Украине боеприпасов натовского образца Евросоюз зашёл в тупик. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"ЕС... застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибра 155 миллиметров, которые ему нужны в этом году", — пишет агентство.
В публикации говорится, что боеприпасы, которые Украина хочет получить, производят в 11 странах Североатлантического альянса. Однако есть сложности с наращиванием объёмов их выпуска в ближайшее время. Кроме того, неизвестно, сколько снарядов Евросоюз может передать Украине из своих запасов.
Как рассказывал Лайф, ранее Боррель заявил, что предложил странам ЕС отправлять Киеву уже имеющиеся на складах боеприпасы. По его мнению, это должно помочь быстрее удовлетворить потребности Украины, так как на организацию данной инициативы потребуется всего лишь несколько недель.
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