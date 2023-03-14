Глава Минобороны Венгрии предупредил о риске эскалации конфликта на Украине
Министр обороны Венгрии: При нехватке солдат на Украине Европе придётся отправлять своих
Западу, возможно, придётся посылать солдат на Украину, если последняя не сможет справиться собственными силами. Это поставит Европу в "эпицентр войны". С таким заявлением выступил министр обороны Венгрии Салай-Бобровницки.
Он отметил, что на сегодняшний день от западных стран ожидают вовлечённости — голосования за санкции против России, предоставления Киеву финансовой и военной помощи. Например, на данный момент на Украину уже поставляют танки Leopard, а в будущем возможна передача истребителей.
"И если так будет продолжаться, то понадобятся и солдаты, если украинские человеческие ресурсы закончатся. Это тоже своего рода эскалация, и в итоге Европа окажется в эпицентре войны", — сказал Салай-Бобровницки в беседе с Index.
Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, он заявил, что Венгрия не поставляет оружие. Его страна ограничивается иной помощью. И, как выразился министр, это для Будапешта "крупнейшая гуманитарная операция в истории".
Как рассказывал Лайф, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже заявлял, что страны Запада близко подошли к тому, чтобы отправить собственные войска на Украину.
Министерство обороны Венгрии