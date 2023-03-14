Имбирь уже в прошлом: Россияне переключились на другое народное средство

В феврале этого года на Ozon на 32% выросла продажа народных средств для профилактики и лечения простуды — от малинового варенья до витаминов. Причём популярна стала продукция с эхинацеей. Её по сравнению с тем же периодом прошлого года стали покупать чаще в 2,6 раза. Об этом Лайфу рассказали аналитики продаж российского интернет-магазина.

Берут эхинацею обычно в таблетках, капсулах или в составе витаминных комплексов — с витамином С, цинком, шиповником, рыбьим жиром, омегой-3. Интересно, что корень имбиря, на который был такой высокий спрос во время пандемии коронавируса, теперь не столь популярен. А ещё россияне проявляют мало внимания к малиновому варенью, сушёной малине и лимонам. Витамин С стараются получать из капсул, растворов и шипучих таблеток. Так, в феврале продажи витамина С на площадке выросли в 2,4 раза по отношению к предыдущему году.

На третьем месте по популярности оказался прополис. Его купили на 79% больше, чем в феврале прошлого года. Продажа вяленой клюквы возросла на 64%. Её обычно покупают упаковками — по 200 г, 500 г и 1 кг. Также часто заказывают цукаты и порошок из полезной ягоды. Спрос на шиповник вырос на 42%. Его покупают килограммовыми упаковками.

Продажи мёда увеличились на 51%. Обычно покупают липовый и гречишно-цветочный. Также россияне любят медовый урбеч, пасту, берут подарочные наборы с комбинацией видов мёда.

Для лечения простуды народ использует травяные сборы. Так, продажи грудного сбора выросли на 64%, противопростудного сбора — на 45%. Предпочтения разнятся от региона к региону. В Калининградской области в 3,7 раза выросла продажа прополиса, в Краснодарском крае и в Новосибирске больше продали витамина С — в 4,6 и 5,4 раза соответственно. В Москве и области в два раза увеличились продажи противопростудного сбора, в Ростовской области в 4,3 раза вырос спрос на свежий имбирь.