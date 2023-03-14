В Сербии выступили за отставку министра из-за антироссийского высказывания

В Сербии Движение социалистов директора Агентства безопасности и информации страны Александра Вулина заявило о необходимости отставки министра экономики Раде Басты. Поводом послужил призыв последнего пересмотреть вопрос об отказе вводить санкции против России.

Вулин заявил, что министру экономики место рядом с бывшим мэром Белграда, оппозиционером Драганом Джиласом, и всеми теми, кто выступает за то, чтобы прекратить не только экономические, но и братские, дружеские связи с Россией и русским народом.

"Ожидаем от Басты, что личной отставкой из Правительства Сербии покажет, насколько ему важно то, чего требует, если от других министров не получит поддержки в борьбе против независимой и нейтральной свободолюбивой политики нашей Сербии", — цитирует Вулина движение.