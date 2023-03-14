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13 марта, 23:39

В Сербии выступили за отставку министра из-за антироссийского высказывания

"Движение социалистов" в Сербии призвало к отставке Басты из-за его антироссийской позиции

В Сербии Движение социалистов директора Агентства безопасности и информации страны Александра Вулина заявило о необходимости отставки министра экономики Раде Басты. Поводом послужил призыв последнего пересмотреть вопрос об отказе вводить санкции против России.

Вулин заявил, что министру экономики место рядом с бывшим мэром Белграда, оппозиционером Драганом Джиласом, и всеми теми, кто выступает за то, чтобы прекратить не только экономические, но и братские, дружеские связи с Россией и русским народом.

"Ожидаем от Басты, что личной отставкой из Правительства Сербии покажет, насколько ему важно то, чего требует, если от других министров не получит поддержки в борьбе против независимой и нейтральной свободолюбивой политики нашей Сербии", — цитирует Вулина движение.

Вучич: Сербия постарается выдержать как можно дольше без введения санкций против России

Вучич: Сербия постарается выдержать как можно дольше без введения санкций против России

Как рассказывал Лайф, Баста заявил, что Сербия должна присоединиться к западным санкциям против Москвы. Кроме того, он предложил своим коллегам активно высказываться по этому поводу.

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Сайт Правительства Сербии

Анатолий Симоненко
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