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14 марта, 00:21

В Канаде пикап протаранил пешеходов

В Канаде два человека погибли, девять пострадали под колёсами пикапа

<p>Аварийные службы заблокировали дорогу на месте ДТП в Канаде. Фото © <a href="https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/pick-up-truck-strikes-several-pedestrians-amqui-1.6777599" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CBC</a></p>

Аварийные службы заблокировали дорогу на месте ДТП в Канаде. Фото © CBC

В канадском городе Амки, провинция Квебек, пикап сбил пешеходов. В результате ДТП как минимум два человека погибли, девять получили травмы. Об этом сообщила телерадиокорпорация CBC со ссылкой на полицию.

По её данным, у двоих из девяти пострадавших состояние характеризуется как критическое. Движение на дороге, где произошла авария, приостановлено. Водитель пикапа задержан, выясняются все детали произошедшего.

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Арина Родионова
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