В Канаде пикап протаранил пешеходов
В Канаде два человека погибли, девять пострадали под колёсами пикапа
Аварийные службы заблокировали дорогу на месте ДТП в Канаде. Фото © CBC
В канадском городе Амки, провинция Квебек, пикап сбил пешеходов. В результате ДТП как минимум два человека погибли, девять получили травмы. Об этом сообщила телерадиокорпорация CBC со ссылкой на полицию.
По её данным, у двоих из девяти пострадавших состояние характеризуется как критическое. Движение на дороге, где произошла авария, приостановлено. Водитель пикапа задержан, выясняются все детали произошедшего.
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