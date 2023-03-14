В Канаде пикап протаранил пешеходов

В канадском городе Амки, провинция Квебек, пикап сбил пешеходов. В результате ДТП как минимум два человека погибли, девять получили травмы. Об этом сообщила телерадиокорпорация CBC со ссылкой на полицию.

По её данным, у двоих из девяти пострадавших состояние характеризуется как критическое. Движение на дороге, где произошла авария, приостановлено. Водитель пикапа задержан, выясняются все детали произошедшего.