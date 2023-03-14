Американские СМИ объяснили, почему за год упало качество украинской армии

На Украине качество войск заметно ухудшилось за год, пишет газета Washington Post. Издание связывает это с тем, что в ходе российской военной спецоперации ВСУ потеряли много опытных бойцов и офицеров, в результате власти страны стали сомневаться в её готовности провести весеннее контрнаступление.

"Качество военной силы Украины ухудшилось из-за года потерь, вследствие которых многие опытные бойцы покинули поле боя, в результате этого некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление", — пишет газета.

По данным издания, один из высокопоставленных чиновников выразил сомнение в эффективности нового масштабного контрнаступления из-за отсутствия людей и оружия. Также в материале отмечается, что Украина потеряла много младших офицеров, которых девять лет готовили западные инструкторы. По информации неназванного источника из Берлина, порядка 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения.

По данным другого источника, уже из США, Киев готовит войска для контрнаступления и не применяет их в текущих боях. Предполагается, что контрнаступление начнётся в конце апреля – начале мая. Однако, считают источники газеты, даже имея новое оборудование и обученных бойцов, Украина не сможет атаковать российские силы по всей линии фронта.