В Германии взялись за реорганизацию руководства Бундесвера

В Бундесвере грядёт кардинальная реорганизация руководства. Инициатор — глава германского оборонного ведомства Борис Писториус. По его решению в отставку отправлен генеральный инспектор Эберхард Цорн, пишет немецкий журнал Spiegel.

"По информации Spiegel, министр от СДПГ решил, что Бундесвер получит нового генерального инспектора в лице Карстена Бройера. Нынешний генеральный инспектор — Эберхард Цорн — будет отправлен в отставку", — передаёт издание.

Бройер ранее являлся главой кризисного штаба по CoViD-19 в ведомстве канцлера. Своим решением Писториус планирует кардинально реорганизовать руководство Бундесвера. Он уже довёл до Цорна своё решение, но официально министерство молчит о кадровых перестановках.