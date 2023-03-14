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14 марта, 01:11

В Германии взялись за реорганизацию руководства Бундесвера

Spiegel: Глава Минобороны Германии решил в корне реорганизовать руководство Бундесвера

В Бундесвере грядёт кардинальная реорганизация руководства. Инициатор — глава германского оборонного ведомства Борис Писториус. По его решению в отставку отправлен генеральный инспектор Эберхард Цорн, пишет немецкий журнал Spiegel.

"По информации Spiegel, министр от СДПГ решил, что Бундесвер получит нового генерального инспектора в лице Карстена Бройера. Нынешний генеральный инспектор — Эберхард Цорн — будет отправлен в отставку", — передаёт издание.

Бройер ранее являлся главой кризисного штаба по CoViD-19 в ведомстве канцлера. Своим решением Писториус планирует кардинально реорганизовать руководство Бундесвера. Он уже довёл до Цорна своё решение, но официально министерство молчит о кадровых перестановках.

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Bild же напоминает о том, что Цорн, будучи в должности генерального инспектора, привлёк к себе внимание скандальным сентябрьским интервью. Тогда он в числе прочего заявил, что Россия якобы может атаковать несколько соседних стран. А ещё он призывал не переоценивать летние манёвры украинской армии.

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Бундесвер

Анатолий Симоненко
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