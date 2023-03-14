На Урале камера сняла, как автобус протащил пенсионера по дороге

В Нижнем Тагиле участники дорожного движения стали свидетелями того, как пассажира автобуса зажало в дверях и протащило волоком по земле несколько метров. Как выяснилось позже, 73-летний мужчина не успел зайти в транспорт, в итоге нога оказалась в капкане, а сам он проехал некое расстояние вниз головой по дороге.

В Нижнем Тагиле автобус протащил 73-летнего пенсионера по дороге. Видео © VK / Инцидент Нижний Тагил

"Когда произошёл этот инцидент с дедушкой, слышно было, как он громко кричал: "Стой! Стой!" Но, к ужасу всех пассажиров автобуса, ставших невольными очевидцами всего этого безобразия, видимо, невнимательный водитель вообще не слышал криков пострадавшего пожилого человека. Он никак не реагировал, пока ему уже сами пассажиры автобуса не стали кричать", — делится подробностями подписчица сообщества "Инцидент Нижний Тагил".

Внутри автобуса водителю кричали пассажиры, а снаружи сигналили автовладельцы. Произошедшее попало в объектив видеорегистратора. На этих кадрах видно, что мужчина пытается зайти в автобус, но двери закрываются очень быстро. Его протаскивает по обочине около 20 метров — по грязи и асфальту. Обошлось без серьёзных травм, пенсионер отделался только ссадинами.

"Водитель автобуса вызван в подразделение Госавтоинспекции для дачи пояснений по данному факту. Пострадавший в полицию не обращался", — цитирует E1.ru сообщение ГИБДД.