Депутат Европарламента предположил, когда на Земле наступят мир и стабильность

НАТО своим существованием мешает тому, чтобы установились мир и стабильность на Земле. Такое мнение высказал на своей странице в "Твиттере" депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Выступление депутата Европарламента Мика Уоллеса. Видео © Twitter / @wallacemick

"Конфликт на Украине продолжается, тысячи погибают, но НАТО не хочет окончания конфронтации: Борис Джонсон отправился в Киев, чтобы не допустить установления мира. Не будет мира и стабильности, пока существует НАТО", — подчеркнул Уоллес.

Европейский парламентарий также призвал страны Запада перестать вести прокси-войну на Украине.