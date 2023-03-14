Депутат Европарламента предположил, когда на Земле наступят мир и стабильность
Депутат Европарламента Уоллес: Пока есть НАТО, мира и стабильности не будет
НАТО своим существованием мешает тому, чтобы установились мир и стабильность на Земле. Такое мнение высказал на своей странице в "Твиттере" депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
Выступление депутата Европарламента Мика Уоллеса. Видео © Twitter / @wallacemick
"Конфликт на Украине продолжается, тысячи погибают, но НАТО не хочет окончания конфронтации: Борис Джонсон отправился в Киев, чтобы не допустить установления мира. Не будет мира и стабильности, пока существует НАТО", — подчеркнул Уоллес.
Европейский парламентарий также призвал страны Запада перестать вести прокси-войну на Украине.
Ранее бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что Украина не может вступить в Евросоюз из-за внешней политики Польши и Венгрии.
Twitter / @wallacemick