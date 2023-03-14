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14 марта, 02:57

Депутат Европарламента предположил, когда на Земле наступят мир и стабильность

Депутат Европарламента Уоллес: Пока есть НАТО, мира и стабильности не будет

НАТО своим существованием мешает тому, чтобы установились мир и стабильность на Земле. Такое мнение высказал на своей странице в "Твиттере" депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Выступление депутата Европарламента Мика Уоллеса. Видео © Twitter / @wallacemick

"Конфликт на Украине продолжается, тысячи погибают, но НАТО не хочет окончания конфронтации: Борис Джонсон отправился в Киев, чтобы не допустить установления мира. Не будет мира и стабильности, пока существует НАТО", — подчеркнул Уоллес.

Европейский парламентарий также призвал страны Запада перестать вести прокси-войну на Украине.

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Обложка ©

Twitter / @wallacemick

Анатолий Симоненко
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