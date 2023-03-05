"Стыд": Председателя ЕП высмеяли за слова о будущем Украины

Председателя Европейского парламента Роберту Метсолу раскритиковали за слова о том, что будущее Незалежной и Европы зависит от молодёжи. В ходе визита на Украину она посетила Львовский национальный университет, где заявила, что увидела в студентах надежду на светлое будущее и готовность сыграть немаловажную роль в восстановлении страны. При этом пользователи "Твиттера" оказались с ней не согласны.

"Вы ведёте нас прямо к ядерному конфликту, чтобы защитить коррумпированного, зависимого, кровожадного наркомана! Стыд", — заявил один из читателей.

Другой поинтересовался, о каком будущем вообще можно говорить, когда украинские власти настолько коррумпированы. По его мнению, после завершения конфликта с Россией ничего не останется. При этом следующий пользователь предрёк ЕС разрушительное поражение.

"Весь ЕС вот-вот получит пощёчину. <...> Вашей воинственной пропаганде придёт конец, и вам придётся уйти в отставку", — добавил он.

Ещё один комментатор напомнил о существовании нескольких частей страны. По его словам, государство полностью разделено на две части — восток и запад. При этом слышат только западную часть, подчеркнул он.

"На основании какого законодательства готовы документы для вступления Украины в ЕС? Это страна в состоянии войны, у них до такой степени развалена экономика, что США, Великобритания и ЕС искусственно поддерживают её. Есть страны, которые ждали вступления в Евросоюз 20 лет", — заключили пользователи.