Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды

Даже давно привыкшая выдавать чёрное за белое, ничего не стесняющаяся американская пропаганда оказалась в тупике по теме происходящего в Донецке. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. Непосильными для объяснения СМИ США стали обстрелы мирного населения со стороны Вооружённых сил Украины, пояснил он.

"Тут в тупике стоят и никакого объяснения не придумали. И не могут заявить, что они что-то разбили значимое с военной точки зрения. И ни одного военного, кроме детских плюшевых мишек и детских кроваток в садиках", — заявил Кулемзин РИА "Новости".

Он отметил, что от разрывов снарядов страдают именно мирные объекты, это нельзя никак скрыть. Кулемзин указал на то, что это факты, они очевидны и не поддаются подделке.

"Это нельзя симулировать, потому что мгновенно все службы и корреспонденты выезжают на обстрел", — сказал Кулемзин.