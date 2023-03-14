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14 марта, 03:27

Мэр Донецка заявил о тупике американской пропаганды

Мэр Донецка Кулемзин: Обстрелы ВСУ поставили в тупик американскую пропаганду

Даже давно привыкшая выдавать чёрное за белое, ничего не стесняющаяся американская пропаганда оказалась в тупике по теме происходящего в Донецке. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин. Непосильными для объяснения СМИ США стали обстрелы мирного населения со стороны Вооружённых сил Украины, пояснил он.

"Тут в тупике стоят и никакого объяснения не придумали. И не могут заявить, что они что-то разбили значимое с военной точки зрения. И ни одного военного, кроме детских плюшевых мишек и детских кроваток в садиках", — заявил Кулемзин РИА "Новости".

Он отметил, что от разрывов снарядов страдают именно мирные объекты, это нельзя никак скрыть. Кулемзин указал на то, что это факты, они очевидны и не поддаются подделке.

"Это нельзя симулировать, потому что мгновенно все службы и корреспонденты выезжают на обстрел", — сказал Кулемзин.

Три человека погибли и 11 ранены при ракетном ударе ВСУ по автостанции в Перевальске

Три человека погибли и 11 ранены при ракетном ударе ВСУ по автостанции в Перевальске

Как ранее писал Лайф, ВСУ обстреляли Волноваху из HIMARS, есть погибшие — две женщины, а 14-летняя девочка получила ранение. Ракеты попали в здание супермаркета "Первый республиканский".

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Арина Родионова
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