Власти Херсонской области рассказали о создании линии обороны
Сальдо: В Херсонской области военные возвели много фортификационных сооружений
Левый берег Днепра хорошо укрепили российские военные в Херсонской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, там построили большое количество фортификационных сооружений, призванных обеспечивать безопасность.
"Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений. У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья", — сказал Сальдо в интервью ТАСС.
Как писал ранее Лайф, Сальдо заявил, что у ВСУ мало ресурсов для наступления на левый берег Днепра. Он уточнил, что на самом деле пока не видно подготовки украинской армии к таким действиям.
ТАСС / Александр Река