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Регион
Опубликовано 14 марта 2023, 03:57
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Власти Херсонской области рассказали о создании линии обороны

Сальдо: В Херсонской области военные возвели много фортификационных сооружений

Левый берег Днепра хорошо укрепили российские военные в Херсонской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, там построили большое количество фортификационных сооружений, призванных обеспечивать безопасность.

"Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений. У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья", — сказал Сальдо в интервью ТАСС.

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Как писал ранее Лайф, Сальдо заявил, что у ВСУ мало ресурсов для наступления на левый берег Днепра. Он уточнил, что на самом деле пока не видно подготовки украинской армии к таким действиям.

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ТАСС / Александр Река

Арина Родионова
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