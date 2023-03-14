Власти Херсонской области рассказали о создании линии обороны

Левый берег Днепра хорошо укрепили российские военные в Херсонской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, там построили большое количество фортификационных сооружений, призванных обеспечивать безопасность.

"Военнослужащие построили огромное число фортификационных сооружений. У нас размещено большое количество воинских подразделений, которые обеспечивают безопасную жизнь левобережья", — сказал Сальдо в интервью ТАСС.