"Поговорить с людьми": Премьера Британии позвали в новый регион России

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил британскому премьер-министру Риши Сунаку приехать в этот новый регион России, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

"Мы приглашаем премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Херсонскую область. Пусть приедет, мы ему обеспечим безопасность, дадим возможность ознакомиться со всей ситуацией, поговорить с людьми", — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.

Врио главы региона пообещал, что ради приезда Сунака все санкции в его отношении будут сняты.