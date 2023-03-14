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14 марта, 04:52

"Поговорить с людьми": Премьера Британии позвали в новый регион России

Сальдо предложил Сунаку посетить Херсонскую область

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил британскому премьер-министру Риши Сунаку приехать в этот новый регион России, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.

"Мы приглашаем премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Херсонскую область. Пусть приедет, мы ему обеспечим безопасность, дадим возможность ознакомиться со всей ситуацией, поговорить с людьми", — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.

Врио главы региона пообещал, что ради приезда Сунака все санкции в его отношении будут сняты.

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Ранее Владимир Сальдо рассказал, что российские военные в Херсонской области хорошо укрепили левый берег Днепра. Там было возведено множество фортификационных сооружений.

Обложка ©

Flickr / number10gov

Анатолий Симоненко
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