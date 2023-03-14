"Поговорить с людьми": Премьера Британии позвали в новый регион России
Сальдо предложил Сунаку посетить Херсонскую область
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил британскому премьер-министру Риши Сунаку приехать в этот новый регион России, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.
"Мы приглашаем премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Херсонскую область. Пусть приедет, мы ему обеспечим безопасность, дадим возможность ознакомиться со всей ситуацией, поговорить с людьми", — сказал Сальдо в беседе с ТАСС.
Врио главы региона пообещал, что ради приезда Сунака все санкции в его отношении будут сняты.
Ранее Владимир Сальдо рассказал, что российские военные в Херсонской области хорошо укрепили левый берег Днепра. Там было возведено множество фортификационных сооружений.
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