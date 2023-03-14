В России уже весной могут появиться новые модели автомобилей

Российские автодилеры планируют этой весной завезти в страну несколько принципиально новых для страны моделей машин благодаря параллельному импорту. Об этом РИА "Новости" сообщили представители отрасли.

"Мы планируем продолжать ввоз значительных партий автомобилей брендов Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Audi, BMW, Mercedes, в том числе таких новых для нашего рынка моделей, как Mazda Atenza, Mazda CX4, Toyota Avalon", — подчеркнула директор по развитию автохолдинга "Ключавто" Юлия Овчинникова.

Абсолютно новыми на нашем рынке могут стать и электрокары Avatr 11, Dongfeng E70, HiPhi Z, которые также планируется завезти в Россию в ближайшее время. При этом в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" подчеркнули, что ждать большого объёма от параллельного импорта в данной отрасли не стоит.