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14 марта, 06:59

Московских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за снега и гололедицы

ГАИ попросила водителей в Москве быть внимательными из-за погоды

Госавтоинспекция Москвы в своём телеграм-канале попросила столичных автолюбителей быть аккуратными и внимательными на дороге из-за непростых метеоусловий.

"Водителям рекомендуем выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и манёвров. Пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах", — подчеркнули в ГАИ.

Отметим, что 14 марта в столице ожидается мокрый снег с дождём, порывы ветра до 17 метров в секунду, а на дорогах возможна гололедица.

В Москве 12 марта выпала почти половина месячной нормы осадков

В Москве 12 марта выпала почти половина месячной нормы осадков

Ранее Лайф рассказывал, что снег в Москве начнёт активно таять после 15 марта, когда столбики термометров поднимутся выше нуля.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Артур Белкин
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