Московских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за снега и гололедицы
ГАИ попросила водителей в Москве быть внимательными из-за погоды
Госавтоинспекция Москвы в своём телеграм-канале попросила столичных автолюбителей быть аккуратными и внимательными на дороге из-за непростых метеоусловий.
"Водителям рекомендуем выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и манёвров. Пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах", — подчеркнули в ГАИ.
Отметим, что 14 марта в столице ожидается мокрый снег с дождём, порывы ветра до 17 метров в секунду, а на дорогах возможна гололедица.
Ранее Лайф рассказывал, что снег в Москве начнёт активно таять после 15 марта, когда столбики термометров поднимутся выше нуля.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская