Московских водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за снега и гололедицы

Госавтоинспекция Москвы в своём телеграм-канале попросила столичных автолюбителей быть аккуратными и внимательными на дороге из-за непростых метеоусловий.

"Водителям рекомендуем выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и манёвров. Пешеходам — переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах", — подчеркнули в ГАИ.

Отметим, что 14 марта в столице ожидается мокрый снег с дождём, порывы ветра до 17 метров в секунду, а на дорогах возможна гололедица.