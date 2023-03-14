В Белоруссии сообщили о планах западных наёмников дестабилизировать обстановку в стране

Обученные на Западе наёмники могут дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Об этом заявил начальник ГУ по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД республики Андрей Ананенко. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Правоохранителям известно, что зарубежные наёмники могут дестабилизировать обстановку в Белоруссии. Видео © Telegram / МВД Белоруссии

"Сотрудникам ГУБОПиК МВД известно, что находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как "полк Калиновского" и прочих вооружённых формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси. При этом могут быть использованы наёмники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе", — сказал он.

Как сообщил Ананенко, в Белоруссии у боевиков остались связи, в том числе и родственные. По данным МВД, они могут использовать знакомых и друзей для вербовки и участия в боевых действиях на Украине. Кроме того, с начала 2022 года в республике были привлечены к уголовной ответственности 11 человек за попытку выезда из страны для вступления в военизированные формирования в качестве наёмников.

Правоохранителям также известно, что в "полку Калиновского" изначально состояло почти 200 участников, но к настоящему моменту более 20 человек из них убили в ходе российской спецоперации на Украине.