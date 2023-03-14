В Москве первоклассница разорвала на камеру флаг РФ под песню украинских националистов

На опубликованном в соцсети Likee ролике девочка разрывает нарисованный флаг России, а после этого показывает флаг Украины. Заявление в полицию на девочку написала мама её одноклассницы, которая увидела ролик и была возмущена тем, как школьница отнеслась к госсимволу РФ. А вот мама снявшейся на видео девочки заявила, что сама разберётся со своей дочкой, добавив, что её ребёнок "что хочет, то и будет делать". При этом вопросы у правоохранителей возникли не только к этому ролику девочки, но и к другим: например, на одном из них она танцевала с ножом. Добавим, что в Москву семья переехала из Орловской области.