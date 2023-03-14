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14 марта, 08:27

В Москве первоклассница разорвала на камеру флаг РФ под песню украинских националистов

В Москве написали заявление на первоклассницу, которая разорвала нарисованный флаг РФ

В Москве написали заявление в полицию на первоклассницу, опубликовавшую в соцсетях ролик, на котором она разрывает флаг РФ под песню "Червона калина", считающуюся гимном украинских националистов. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

На опубликованном в соцсети Likee ролике девочка разрывает нарисованный флаг России, а после этого показывает флаг Украины. Заявление в полицию на девочку написала мама её одноклассницы, которая увидела ролик и была возмущена тем, как школьница отнеслась к госсимволу РФ. А вот мама снявшейся на видео девочки заявила, что сама разберётся со своей дочкой, добавив, что её ребёнок "что хочет, то и будет делать". При этом вопросы у правоохранителей возникли не только к этому ролику девочки, но и к другим: например, на одном из них она танцевала с ножом. Добавим, что в Москву семья переехала из Орловской области.

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Ранее Лайф рассказывал, что защитник украинского футбольного клуба "Львов" Алексей Дитятьев похвалился в социальных сетях, как снимает российский флаг с флагштока в Турции.

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t.me / shot_shot

Артур Белкин
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