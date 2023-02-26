"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 февраля, 09:09

Украинский футболист похвастался видео "победы" над флагом России в Турции

Защитник ФК "Львов" Дитятьев снял флаг России с флагштока у отеля в Турции и выбросил

Защитник украинского футбольного клуба "Львов" Алексей Дитятьев похвалился в социальных сетях, как снимает российский флаг с флагштока в Турции. В комментариях к видео он заявил, что выбросил символ в ведро.

Защитник ФК "Львов" Дитятьев спустил и выбросил флаг России на сборах в Турции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dytiatiev

Всё произошло в Турции, где футбольная команда находится на сборах. Российский флаг висел у отеля, где разместились спортсмены с Украины, и, видимо, очень помешал им. Так, Дитятьев спустил флаг и кинул на землю. Под видео он написал, что "совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнём с Турции".

В комментариях также он указал, что не стал сжигать флаг, а выкинул его в ведро. Там же ему задали вопрос, почему он взялся демонстрировать свою мужскую силу в Европе, а не под Артёмовском.

Защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dytiatiev

Защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dytiatiev

DPA: В ФРГ неизвестные установили флаг России на здании бывшего земельного парламента

DPA: В ФРГ неизвестные установили флаг России на здании бывшего земельного парламента

Ранее Лайф писал, что 14 февраля футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили драку в турецком отеле. Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".

Обложка ©

Кадр из видео / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dytiatiev

Оксана Попова
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров