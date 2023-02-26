Украинский футболист похвастался видео "победы" над флагом России в Турции

Защитник украинского футбольного клуба "Львов" Алексей Дитятьев похвалился в социальных сетях, как снимает российский флаг с флагштока в Турции. В комментариях к видео он заявил, что выбросил символ в ведро.

Защитник ФК "Львов" Дитятьев спустил и выбросил флаг России на сборах в Турции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dytiatiev

Всё произошло в Турции, где футбольная команда находится на сборах. Российский флаг висел у отеля, где разместились спортсмены с Украины, и, видимо, очень помешал им. Так, Дитятьев спустил флаг и кинул на землю. Под видео он написал, что "совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнём с Турции".

В комментариях также он указал, что не стал сжигать флаг, а выкинул его в ведро. Там же ему задали вопрос, почему он взялся демонстрировать свою мужскую силу в Европе, а не под Артёмовском.