Украинский футболист похвастался видео "победы" над флагом России в Турции
Защитник ФК "Львов" Дитятьев снял флаг России с флагштока у отеля в Турции и выбросил
Защитник украинского футбольного клуба "Львов" Алексей Дитятьев похвалился в социальных сетях, как снимает российский флаг с флагштока в Турции. В комментариях к видео он заявил, что выбросил символ в ведро.
Защитник ФК "Львов" Дитятьев спустил и выбросил флаг России на сборах в Турции. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dytiatiev
Всё произошло в Турции, где футбольная команда находится на сборах. Российский флаг висел у отеля, где разместились спортсмены с Украины, и, видимо, очень помешал им. Так, Дитятьев спустил флаг и кинул на землю. Под видео он написал, что "совсем скоро ВСУ сделают это во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнём с Турции".
В комментариях также он указал, что не стал сжигать флаг, а выкинул его в ведро. Там же ему задали вопрос, почему он взялся демонстрировать свою мужскую силу в Европе, а не под Артёмовском.
Защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dytiatiev
Ранее Лайф писал, что 14 февраля футболисты ярославского "Шинника" и украинского клуба "Минай" устроили драку в турецком отеле. Как сообщили в пресс-службе российской команды, зачинщиками потасовки являлись представители Незалежной, а игроки "Шинника" лишь заступились за партнёра, которого избивала толпа игроков "Миная".
Кадр из видео / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dytiatiev