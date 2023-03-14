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14 марта, 08:48

Песков: Безопасность Путина будет обеспечиваться и после завершения пандемии ковида

Специалисты по-прежнему будут обеспечивать эпидемиологическую безопасность президента РФ Владимира Путина на должном уровне. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о смягчении мер в случае завершения пандемии ковида.

Дмитрий Песков — об эпидемиологической безопасности президента РФ. Видео © LIFE

"Наши специалисты, те, кто отвечает за безопасность президента, за все аспекты безопасности президента, исходят прежде всего из наших реалий. Прекращение пандемии не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний", — заявил он.

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Ранее Лайф сообщал о том, что Кремль не будет раскрывать детали возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, пока о них не объявят официально. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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ТАСС / Никольский Алексей

Александр Юнашев
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