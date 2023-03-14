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14 марта, 08:44

Москва ценит позицию Сербии по антироссийским санкциям, заявил Песков

РФ ценит позицию Сербии, которая по-прежнему не присоединилась к антироссийским санкциям, несмотря на колоссальное давление со стороны Запада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы высоко ценим позицию, которую до сих пор занимала Сербия. Понимаем, что условия меняются. Но рассчитываем на то, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнёрства и доверительного диалога с сербскими лидерами", — отметил Песков.

В Сербии выступили за отставку министра из-за антироссийского высказывания

В Сербии выступили за отставку министра из-за антироссийского высказывания

Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал руководство страны присоединиться к санкциям против РФ из-за того, что республика "уже платит высокую цену" за отказ от ограничительных мер.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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