Москва ценит позицию Сербии по антироссийским санкциям, заявил Песков
РФ ценит позицию Сербии, которая по-прежнему не присоединилась к антироссийским санкциям, несмотря на колоссальное давление со стороны Запада. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы высоко ценим позицию, которую до сих пор занимала Сербия. Понимаем, что условия меняются. Но рассчитываем на то, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнёрства и доверительного диалога с сербскими лидерами", — отметил Песков.
Ранее министр экономики Сербии Раде Баста призвал руководство страны присоединиться к санкциям против РФ из-за того, что республика "уже платит высокую цену" за отказ от ограничительных мер.