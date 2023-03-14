В Киеве и трёх областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве, Киевской, Сумской и Черниговской областях
В Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Сигналы прозвучали около 11:00 мск. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о создании линии обороны на левом берегу Днепра. По его словам, там построили большое количество фортификационных сооружений, призванных обеспечивать безопасность.
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