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14 марта, 08:51

В Киеве и трёх областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве, Киевской, Сумской и Черниговской областях

В Киеве, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали около 11:00 мск. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Попытки украинских диверсантов проникнуть на Каховскую ГЭС продолжаются

Попытки украинских диверсантов проникнуть на Каховскую ГЭС продолжаются

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о создании линии обороны на левом берегу Днепра. По его словам, там построили большое количество фортификационных сооружений, призванных обеспечивать безопасность.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Никита Никонов
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